В России заядлых алкоголиков предложили отправлять в тюрьму

Заядлых алкоголиков необходимо отправлять в тюрьму на полгода, а также обязать их оплачивать свое лечение. Такое мнение высказал «Абзацу» создатель патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов.

По его словам, необходимо сделать так, чтобы алкоголики осознавали, что им самим придется оплачивать лечение после запоя, а очередной срыв может обернуться тюремным заключением.

«Чтобы алкоголиков лечили не за счет государства, а полученную помощь они сами потом отрабатывали. После этого им лечебный суд выписать, чтобы люди понимали, что должны лечить зависимости принудительно. После второго раза человека уже не выпускаем, а сразу отправляем в места заключения на полгода», – предложил представитель общественной организации.

Ранее в Вологодской области вступил в силу закон, ограничивающий время розничной продажи алкоголя в рабочие дни с 12:00 до 14:00. Губернатор региона Георгий Филимонов, который инициировал это нововведение, открыто заявил, что данный законопроект направлен против алкомаркетов.

Он также объяснил введение ограничений на продажу алкоголя необходимостью спасти население от «вымирания», так как регион «занимает позорное 71 место» в рейтинге трезвости.