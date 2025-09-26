В России заядлых алкоголиков предложили отправлять в тюрьму

Алиса Селезнёва

Заядлых алкоголиков необходимо отправлять в тюрьму на полгода, а также обязать их оплачивать свое лечение. Такое мнение высказал «Абзацу» создатель патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов.

В России заядлых алкоголиков предложили отправлять в тюрьму
© РИА Новости

По его словам, необходимо сделать так, чтобы алкоголики осознавали, что им самим придется оплачивать лечение после запоя, а очередной срыв может обернуться тюремным заключением.

«Чтобы алкоголиков лечили не за счет государства, а полученную помощь они сами потом отрабатывали. После этого им лечебный суд выписать, чтобы люди понимали, что должны лечить зависимости принудительно. После второго раза человека уже не выпускаем, а сразу отправляем в места заключения на полгода», – предложил представитель общественной организации.

Ранее в Вологодской области вступил в силу закон, ограничивающий время розничной продажи алкоголя в рабочие дни с 12:00 до 14:00. Губернатор региона Георгий Филимонов, который инициировал это нововведение, открыто заявил, что данный законопроект направлен против алкомаркетов.

Названа причина массового отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти

Он также объяснил введение ограничений на продажу алкоголя необходимостью спасти население от «вымирания», так как регион «занимает позорное 71 место» в рейтинге трезвости.