В российском городе вода затопила многоэтажку и попала на видео

Подвал многоэтажки затопило в Новосибирске, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Вода заполнила подвал дома №9 на Узорной улице в ночь на пятницу, 26 сентября. По словам жителей многоэтажки, там прорвало водопроводные трубы. Люди опасаются, что вода поднимется выше и зальет электросети. Мужчина, заснявший потоп на видео, прокомментировал ситуацию словами «кругом море».

В настоящее время жители дома просят разобраться в ситуации Центр управления регионом в Новосибирской области (ЦУР) и Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ).

Ранее в Кургане жильцы нового жилого комплекса (ЖК) «Город Сказка» пожаловались на потопы на верхних этажах, которые длятся два года. Верхние этажи начало затапливать через год после введения дома в эксплуатацию.