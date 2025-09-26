Не ждать, а жить: россияне раскрыли, чего на самом деле ждут от будущего

Фокус планирования сместился на близкий круг – дом, семью, надёжную работу.

© Нейросеть

Rambler&Co и аналитики компании PR News представили новую волну масштабного исследования образа будущего в дискурсе медиа и установках общества. Исследование отражает динамику его восприятия среди россиян в сравнении с 2024 годом, ключевые образы, ожидания и нарративы, а его результаты подтверждают, что грядущее становится не абстрактной перспективой, а частью настоящего с фокусом на личные и социальные аспекты.

Согласно итогам опроса, 35% россиян убеждены, что будущее уже наступило. Доля тех, кто ожидает его только через 500 лет, снизилась с 33% до 27%, и всего 4% респондентов считают, что будущее наступит в ближайшие годы.

Количество материалов о будущем в СМИ выросло с 3,9 тыс. в месяц в 2024 году до 5,4 тыс. в 2025 году. Однако тематическая структура этих обсуждений меняется. О будущем по-прежнему много говорит власть (23%) и образование с наукой (19%). Но растет вес социальной сферы (11%) и таких прикладных тем, как культура (7%) и строительство (5%). Медиа начинают говорить о будущем с точки зрения устройства и уровня жизни человека, города, общества.

На вопрос «О чем вы думаете, когда слышите слово „будущее“?» 24% россиян отвечают, что думают о себе и ближайшем окружении – доме, семье, образовании и другом. Напротив, интерес к трансформациям в масштабе страны или города снижается (17% против 20% в прошлом году). На фоне неопределенности люди мыслят локально и фокусируются на том, что могут контролировать — на своем ближнем круге. Будущее все чаще становится не про космические корабли, а про ипотеку, карьеру и детей.

Обращаясь к сценариям будущего, большинство (61%) отдают предпочтение позитивным образам: технологический прогресс, роботизация, освоение космоса, развитие медицины. Четверть респондентов (25%) рассматривают негативные сценарии – эпидемии, техногенные катастрофы, мутации. Еще 14% верят в альтернативные сценарии: бережное отношение к экологии, натуральное хозяйство и т.д.

По мнению россиян, ключевым приоритетом будущего станут технологии (17%), за которыми следуют безопасность (13%), красота и долголетие (12%). Интерес к здоровому образу жизни (8%), экологичности (9%) и натуральности (6%) снижается. Люди будущего хотят жить долго, безопасно и красиво благодаря технологическим решениям нового мира.

Для компаний будущего, по мнению россиян, инновационность (18%) важна только в сочетании с другими параметрами. Существенно вырос запрос на заботу о сотрудниках (10%, рост на 3 п.п.). Бизнес должен гарантировать безопасность (13%), качество продуктов (11%) и этичное поведение (10%). Финансовые факторы уходят на второй план – люди ждут от компаний надёжности и человеческого отношения.

Государство в медиаполе остается главным архитектором будущего. Но внутри нарративов о грядущем – не только технологии. Ключевыми темами здесь становятся прорывы в науке, укрепление международного статуса, защита традиционных ценностей, национальные проекты как платформа для реализации. Молодежь рассматривается как энергия перемен, а социальная ответственность – как гарантия устойчивости.

Говоря о социальной ответственности, следует подчеркнуть, что люди ждут не абстрактных благ, а решения насущных проблем. В тройке самых востребованных социальных направлений: экологичные технологии (переработка мусора, чистая энергия) 26%, доступная медицина 23% и борьба с бедностью 18%. «Социального меценатства» уже недостаточно. Важно реальное улучшение повседневной жизни.

К важнейшим навыкам людей будущего респонденты отнесли: простую человеческую коммуникацию (26%), умение договариваться (17%), сердечность и душевное равновесие (15%), а цифровая гигиена (7%) и финансовая грамотность (6%) оказались в аутсайдерах. Технологии развиваются, но главным навыком будущего становится эмпатия и человеческое взаимодействие.

Полные итоги исследования доступны по ссылке.

Опрос интернет-пользователей ресурсов медиахолдинга Rambler&Co проходил в период с 31 июля по 14 августа 2025 года, охват составил 482 тысячи респондентов. Контент-анализ включал материалы федеральных СМИ, опубликованные с января 2024 по июнь 2025 года, где слово «будущее» встречалось не менее пяти раз.