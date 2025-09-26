В столичный регион пришли первые заморозки

В столичном регионе ударили первые заморозки, сообщила в Telegram-канале главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В ранние утренние часы пятницы, 26 сентября, температура воздуха в Клину и Волоколамске понизилась до минус 0,2 градуса, в Новом Иерусалиме было минус 0,1 градуса. Температура не опустилась ниже из-за ветра, который не давал холоду «застаиваться» и еще больше остывать, объяснила синоптик. В Москве температура оставалась положительной, но эта ночь стала самой холодной за осень — на метеостанции ВДНХ было всего 2,9 градуса.

Ранее синоптики Гидрометцентра предупредили о снижении температуры до минус 4 градусов в Москве и Московской области в последнюю ночь сентября. Днем во вторник, 30 сентября, воздух может прогреться до плюс 13 градусов. Главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус призвал пока не ждать снега, несмотря на похолодание.