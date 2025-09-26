Божену Рынску оштрафовали за унижение русских

РИА Новости: суд оштрафовал журналистку Рынску за унижение русских
Суд оштрафовал на 20 тыс. рублей журналистку Божену Рынску (Малашенко) за высказывания унизительного характера в адрес русских.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.
«Малашенко Б.Л. публично в интервью, размещённом в сети интернет, допускает высказывания, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности (русских)», — отмечается в материалах.
Ранее суд оштрафовал Божену Рынску на 20 тыс. рублей за возбуждение вражды и унижение человеческого достоинства, сообщили в столичной прокуратуре.
Стало известно, что СК России проверит Божену Рынску на финансирование экстремизма.