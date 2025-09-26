Божену Рынску оштрафовали за унижение русских

Суд оштрафовал на 20 тыс. рублей журналистку Божену Рынску (Малашенко) за высказывания унизительного характера в адрес русских.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.

«Малашенко Б.Л. публично в интервью, размещённом в сети интернет, допускает высказывания, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности (русских)», — отмечается в материалах.

Ранее суд оштрафовал Божену Рынску на 20 тыс. рублей за возбуждение вражды и унижение человеческого достоинства, сообщили в столичной прокуратуре.

Стало известно, что СК России проверит Божену Рынску на финансирование экстремизма.