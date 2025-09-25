Роспотребнадзор опроверг сообщения о вспышке кишечных инфекций в РФ

С начала осени роста заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в России не отмечается. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

© m24.ru

В ведомстве подчеркнули, что заболеваемость ОКИ в течение всего 2025 года не превышала среднемноголетний уровень в России. За последнюю неделю фиксируется снижение заболеваемости почти на 10%.

О традиционном росте заболеваемости кишечными инфекциями с наступлением осени ранее предупреждали в Роскачестве. В организации привели несколько факторов, влияющих на осенний всплеск заболеваний. В их числе сезонные продукты, не всегда обрабатывающиеся перед употреблением, а также домашнее консервирование.

Роспотребнадзор также опроверг сообщения о существовании "специальной горячей линии" из-за пандемии нового штамма коронавируса, назвав их фейком. В ведомстве уточнили, что с 22 сентября по 3 октября 2025 года во всех регионах России действует Всероссийская тематическая горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ.