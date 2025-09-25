Россиянам напомнили о правилах поведения при встрече с медведем

При встрече с медведем в лесу ни в коем случае нельзя поворачиваться к хищнику спиной и пытаться кидать в него вещи. Об этом News.ru заявил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Он отметил, что медведи никогда не охотятся на людей специально, но могут напасть, защищая территорию, детенышей или если почувствуют угрозу.

«Если животное еще не успело вас увидеть, но находится где-то рядом, нужно тихо уйти. Главное — не поворачиваться к медведю спиной. Пытаться убежать от него бесполезно. Кидаться чем-то в животное тоже не следует. Это может его лишь раззадорить», — сказал Шеляков.

Если же медведь уже заметил человека, то, по его словам, необходимо медленно отходить по диагонали или дуге, не выпуская животное из поля зрения. При возможности можно использовать любое доступное укрытие: залезть на дерево или спрятаться в машине.

«Животные боятся неестественных звуков. Можно использовать металлические предметы для стука, например ложку о металлическую миску. Это дает резкий, неприятный звук», — добавил Шеляков.

Также ветеринарный врач предостерег от попыток «притворяться мертвым», поскольку это все равно, что участвовать в лотерее — может повезти, а может и нет.