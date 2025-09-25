Российский интернет-форум открылся в Московской области

Российский интернет-форум начал работу в комплексе «Москоу Кантри Клаб» в подмосковном Нахабино. Мероприятие продлится до 26 сентября, собрав на одной площадке представителей власти, бизнеса, медиа и IT-индустрии. Ключевой темой первого дня стала устойчивость цифрового сектора и национальный цифровой суверенитет.

© пресс-служба РИФ

Так, на пленарном заседании «Экономика доверия: формула будущего для отечественной IТ-отрасли» Российская ассоциация электронных коммуникаций представила данные, согласно которым объем экономики Рунета в 2024 году достиг 24 триллиона рублей, что на 40 процентов выше показателя предыдущего года. Лидером роста стала электронная коммерция, занявшая 91 процент рынка. На 2025 год прогнозируется увеличение объема до 29,5-30,5 триллиона рублей.

Директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс» Андрей Себрант отметил трансформацию роли цифровых технологий.

«Важно сейчас понимать, что "информационные технологии" уже не самое точное выражение. Тогда технологии давали вам прежде всего информацию. Сейчас же люди с помощью цифровых сервисов получают уже совершенно реальные продукты и услуги», — сказал он.

Старший вице-президент по инвестициям и развитию бизнеса VK Александр Айвазов подчеркнул значение доверия пользователей.

«Доверие — это ключевая инфраструктура человеческой жизни вообще и экономики в частности. При высоком уровне доверия и новые технологии, сервисы, тоже гораздо легче внедряются в жизнь», — отметил Айвазов.

На тематических сессиях эксперты обсудили кибербезопасность будущего, тренды мобильных технологий и цифровизацию малого бизнеса. Было отмечено, что к 2030 году кибератаки могут стать оружием стратегического влияния, а искусственный интеллект будет активно использоваться для генерации фишинга и поиска уязвимостей. В частности, на сессии «За гранью экрана» обсудили переход к интеллектуальным сервисам. Главные драйверы здесь, по мнению экспертов, — голосовизация и искусственный интеллект, который уже способен генерировать код для приложений, а стратегия успеха видится в поиске узких рыночных ниш.

В ходе форума впервые был реализован новый формат «Кибердача», включающий интерактивные дискуссии, мастер-классы и квесты. Программа мероприятия продолжится 25 и 26 сентября обсуждением актуальных вопросов развития цифровой экономики России.

Стратегический информационный партнер Российского интернет-форума — Медиахолдинг Rambler&Co.