Артемия Лебедева высадили из такси и обматерили

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что таксист высадил его из машины из-за личной неприязни и обматерил. Об этом случае он вспомнил в шоу «Кто твой подписчик?», доступном в соцсети «ВКонтакте».

© : страница BUBBLEGUNSHOW во «ВКонтакте»

«Я сажусь в машину, а он так смотрит в зеркало и говорит: "Я Вас не повезу". Я такой: "Почему?" Он: "Потому что ты ***"», — рассказал дизайнер.

Он добавил, что в реальной жизни редко сталкивается с негативом от незнакомых людей. В интернете же, по словам Лебедева, он регулярно читает критические и враждебные комментарии в свой адрес.

Ранее российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, рассказал, что женщины отказываются ездить с ним в лифте. По словам Пучкова, они переживают за свою безопасность. Блогер признался, что считает такое поведение нормальным.