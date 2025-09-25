Виртуальный тур по выставке «Путешествие по России» стал доступен онлайн

Национальный центр «Россия» запустил цифровой проект — виртуальный тур по масштабной выставке «Путешествие по России». Теперь любой желающий может совершить иммерсивное путешествие по всем восьми федеральным округам страны, не выходя из дома.

Проект реализован с использованием технологии панорамной съёмки 360°, что создаёт эффект полного погружения в атмосферу экспозиции — от Калининграда до Камчатки.

Выставка, открытая в марте 2025 года в Москве, занимает более 3 тыс. кв. м и разделена на восемь тематических зон, каждая из которых представляет один из федеральных округов. Посетители могут познакомиться с культурой, природными богатствами, историей, промышленными и научными достижениями регионов. Особое внимание уделено интерактивным элементам, обеспечивающим глубокое вовлечение зрителей всех возрастов.

Виртуальный формат не заменяет очное посещение, но дополняет его: пользователи могут заранее спланировать маршрут или вновь пережить впечатления от увиденного. Кроме того, тур становится ценным образовательным ресурсом — педагоги, студенты и все интересующиеся могут использовать его для расширения кругозора и изучения многообразия России.

Проект особенно важен для соотечественников, проживающих за рубежом, ведь он даёт возможность поддерживать связь с культурным и историческим наследием Родины. Виртуальный тур уже доступен на официальном сайте Национального центра «Россия».