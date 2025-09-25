Топ-менеджер Rambler&Co рассказал, как дофамин стал движущей силой развития ИИ

Андрей Цыпер выступил на Российской креативной неделе.

25 сентября 2025 года исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер принял участие в Российской креативной неделе в сессии «Медиаиндустрия 2025-2035: новый интерфейс по связям с реальностью».

В своём выступлении Цыпер отметил, что трансформация медиарынка сегодня определяется не только технологиями, но и базовыми особенностями человеческой природы – стремлению меньше делать, но быстрее получать дофамин. Такие потребности должны оставаться в фокусе любой медийной стратегии.

По его словам, пандемия 2020 года стала точкой ускорения: люди начали массово потреблять контент через платформы, которые с тех пор стали главным притяжением внимания. В то же время маркетплейсы нарастили аудиторию и фактически превратились в новые медиа, где пользователи проводят всё больше времени. Потоковый контент теперь производят не только редакции, но и блогеры, Telegram-каналы, обычные пользователи, что формирует острую потребность в фильтрации и проверке информации.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

«Искусственный интеллект уже умеет пересказывать часовые интервью за секунды и помогает наводить порядок в информационном хаосе. Но вместе с этим встают вопросы доверия и достоверности. В ближайшие два года мы увидим настоящую революцию: технологии станут доступнее, и ИИ позволит создавать не только коммерчески успешные, но и социально значимые проекты для разных аудиторий».

В дискуссии приняли участие: CEO RTVI Дмитрий Сурьянинов, генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов, генеральный директор Independent Media Наталья Веснина, главный продюсер холдинга «Москва Медиа» Дмитрий Грачев, управляющий директор АО «Русская Медиагруппа» Дмитрий Медников, первый заместитель генерального директора ИД «Аргументы и факты» Марина Мишункина. Модератором выступила заместитель генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг» Юлия Голубева. Спикеры обсудили, какие форматы контента остаются востребованными у аудитории, как меняются каналы их потребления, сколько будут стоить медиапродукты будущего, а также какую роль играют рекомендательные сервисы. Отдельный акцент был сделан на обсуждении границ применения искусственного интеллекта, в частности его способности вводить пользователей в заблуждение, и причин, по которым это может происходить.

Российская креативная неделя – главное федеральное событие в сфере креативной экономики России. Проводится с 2020 года. Мероприятие призвано раскрыть творческий и экономический потенциал отечественного креативного сообщества.