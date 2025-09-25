В Татарстане ставший депутатом боец СВО Басиков сложил полномочия

Бывший боец спецоперации Расим Басиков, ставший депутатом Госсовета Татарстана, сложил с себя полномочия. Об этом сообщает издание «Казать онлайн».

По данным издания, решение было принято в связи с его переходом на работу в исполнительные органы власти республики. «За» проголосовали 78 депутатов, один — «против».

Несколько татарских СМИ написали, что Басиков может стать заместителем министра труда, занятости и соцзащиты республики.

23 сентября издание «Блокнот Воронеж» писал, что сдавший в пользу внука чиновника мандат участник специальной военной операции (СВО) из Воронежа Владимир Евсюков прокомментировал свой отказ от служения избирателям.

22 сентября Евсюков после победы на выборах в думу Воронежской области отдал мандат Владиславу Новомлинскому, внуку бывшего губернатора региона Ивана Шабанова.