Врач-терапевт Андрей Кондрахин в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу о внесении в паспорта россиян данных об их крови.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин инициировал поправки, обязывающие указывать группу крови и резус-фактор гражданина в паспорте и в свидетельстве о рождении. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе нижней палаты парламента. В пояснительной записке отмечается, что многие россияне не знают этих критически важных медицинских данных, а доступ к их медкартам в чрезвычайной ситуации может быть затруднен. Это создает прямой риск для жизни при необходимости срочного переливания крови.

Можно вспомнить, что в советское время в паспорта граждан уже вносились отметки о группе крови и резус-факторе. И тут есть определенная логика. Соответствующие отметки в паспорте могут несколько упростить жизнь медикам. Задача фельдшеров скорой помощи – довести пострадавшего до больницы и стабилизировать его состояние. Кровь они не переливают. Это делается уже в медицинском стационаре. И если у пациента в паспорте будет соответствующая отметка, то в тех случаях, когда больной находится в очень плохом состоянии, когда у врача совсем нет времени провести новый анализ его крови, она может помочь. Это сэкономит время. Однако затем даже при наличии данных о крови в паспорте медики все равно заново проведут анализ крови, так как в течении жизни человека в ней мог происходить изменения. Вместе с тем нужно отметить, что после различных ДТП или стихийных бедствий пострадавшие редко поступают к медикам с паспортами. Андрей Кондрахин врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

