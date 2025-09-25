На Курской АЭС раскрыли состояние радиационного фона после атаки ВСУ

Радиационный фон Курской АЭС после попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится в пределах естественных значений. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе атомной электростанции.

«Радиационный фон в пределах естественных значений. Без изменений», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого губернатор региона Александр Хинштейн сообщал, что беспилотник ВСУ совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове. После падения БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции, угрозы возгорания нет.

ВСУ в ночь на 24 августа попытались атаковать Курскую АЭС с помощью беспилотника. Дрон сбили, однако его детонация и падение осколков привели к возгоранию трансформатора, из-за чего блок №3 был разгружен на 50%.

Беспилотник ВСУ взорвался на территории российской АЭС

В МАГАТЭ заявили, что им известно об атаке, хотя агентство «не располагает независимым подтверждением». Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн при этом отметил, что удары по АЭС — это угроза ядерной безопасности и «подлая агония врага».