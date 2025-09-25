Сбер и правительство Омской области открыли кампус «Школы 21» в столице региона

В Омске открылся кампус «Школы 21». Проект реализует Сбер совместно с правительством Омской области. Открытие состоялось 25 сентября 2025 года. Теперь у жителей региона стало больше возможностей для получения цифровых навыков и освоения востребованных профессий.

© Lenta.ru

«Сегодня мы открываем здесь, в Омске, потрясающий объект — “Школу 21”», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Он подчеркнул, что Омск исторически считался интеллектуальным центром Сибири, а запуск кампуса по значимости сопоставим с открытием университета: качество образования соответствует международным стандартам, в проект вложены технологии, и выпускники востребованы на рынке. По словам Грефа, основой обучения является методика «равный равному», где нет лекций, а есть задачи и дедлайны, что развивает как практические, так и мягкие навыки.

В отбор на финальный этап обучения — «бассейн» — в Омске подали заявки более 1800 человек, на него зачислены 308 претендентов. В отборе участвуют студенты и специалисты из разных сфер, в том числе образования, туризма, энергетики, торговли и финансов. Средний возраст участников — 27 лет, из них 36 процентов — девушки. По данным организаторов, половина участников ранее не пробовали себя в программировании, при этом 94 процента — жители Омска и области.

«“Школа 21” в Омске — важный шаг в формировании современной образовательной среды, доступной для всех, кто стремится развиваться в сфере цифровых технологий», — подчеркнул губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Он отметил, что участники смогут «прокачать» цифровые навыки, востребованные в разных профессиях, и получить шанс построить карьеру в IT, а проекты такого уровня являются вкладом в будущее региона.

Участники, успешно прошедшие «бассейн», переходят на основное обучение и могут выбирать разработческие и нерозработческие направления. Среди программ — бэкенд, фронтенд, мобильная разработка и GameDev, а также кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps, обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов и тестирование программного обеспечения. Для уже работающих в IT предусмотрены ускоренные курсы. В зависимости от направления и темпа обучение занимает от девяти месяцев до двух лет.

Методика «равный равному» предполагает обмен опытом и знаниями между участниками и формирование как твёрдых, так и мягких навыков, включая стрессоустойчивость, планирование времени, командную работу, коммуникацию и самопрезентацию. По итогам обучения выпускники получают набор компетенций, который помогает быстро адаптироваться к работе в любой IT-команде.

Кампус «Школы 21» в Омске рассчитан на 300 рабочих станций и расположен по адресу: ул. Ленина, д. 26Б. Следующий «бассейн» стартует 3 ноября 2025 года. Подать заявку можно на сайте школы.