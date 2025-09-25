В Москве медведям пришлось расстаться из-за аморальных хулиганов

В Москве пришлось разделить фигуры двух медведей, которых хулиганы устанавливали в аморальные позы. Об этом сообщает издание «Подъем».

Неизвестные несколько раз перемещали фигуры зверей таким образом, чтобы сымитировать половой акт. На неприличные композиции жаловались жители домов на улице Русаковской, во дворе которых установлены скульптуры.

В префектуре Восточного административного округа Москвы рассказали, что в связи с этим одну из фигур пришлось переместить в другое место. Сейчас скульптура временно находится на базе ГБУ «Жилищник района Сокольники», позже ее установят в другом дворе.

