В Челябинске полиция задержала пьяную мать с грудным ребенком на руках

В Челябинске прогулка с ребенком закончилась для местной жительницы визитом в отделение полиции. Об этом сообщает издание «74.ru» в Telegram-канале.

По информации СМИ, 24 сентября прохожие вызвали правоохранителей к остановке «Гортеатр», где заметили неадекватную женщину с младенцем в эрго-рюкзаке. По словам очевидцев, мать едва стояла на ногах, падала на землю, придавливая ребенка, заваливалась на машины.

В пресс-службе городского МВД подтвердили факт случившегося. Там рассказали, что 27-летнюю нарушительницу задержали, доставили в отделение полиции, где составили на нее два административных протокола. Ей грозит штраф и до 15 суток ареста. Ребенка у женщины забрали. В издании уточнили, что младенец находится в больнице, его судьбу будут решать органы опеки.