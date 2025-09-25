Умерла известная российская актриса Светлана Салеидзе

Ушла из жизни Светлана Салеидзе (Маслак), советская и российская театральная актриса и артистка балета.

© Российская Газета

Ее не стало на 77-м году жизни.

Салеидзе в 1964 году окончила балетную студию при Омском театре музыкальной комедии, где ее педагогом была заслуженный деятель искусств РСФСР Тулупова.

В 1964-1981 гг. - актриса Омской музкомедии, где исполняла ведущие партии, далее - инспектор балета Омского музыкального театра.

Некролог артистки опубликован сегодня на сайте Омского государственного музыкального театра.

Сцене Салеидзе отдала в общей сложности шестьдесят лет жизни.