Россияне назвали самые престижные по их мнению профессии

Россияне считают самыми престижными профессии айтишников, медиков и военных, свидетельствуют данные результата опроса портала Superjob. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в опросе принимали участие 1600 представителей экономически активного населения России.

«В топе самых престижных профессий ... лидируют программисты (21% голосов опрошенных). На втором месте со значительным отрывом от лидера — врачи (9%, чаще всего назывались стоматологи и оперирующие хирурги), а на третьем — военнослужащие (8%)», — говорится в результатах исследования.

Еще 6% респондентов выбрали различные специализации инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих. И 5% участников опроса указали профессию госслужащего.

7% респондентов подчеркнули, что считают престижной любую профессию, а 2% полагают, что говорить о престиже той или иной профессии некорректно.

Накануне депутат Госдумы Алексей Куринный заявил, что жесткие меры в отношении студентов-медиков отпугивают от профессии.

Он подчеркнул, что в России сохраняется сложная ситуация с обеспечением кадрами системы здравоохранения, причем наиболее сильно от этой проблемы страдают отдаленные районы и сельская местность, где врачей остро не хватает.