Принц Гарри разрушил шансы на примирение с королевской семьёй

Принц Гарри упустил возможность восстановить отношения с королевской семьёй спустя всего несколько часов после встречи с королём Карлом III. Как сообщает RadarOnline, его недавние заявления «уже вызвали тревогу» во дворце относительно возможных последствий его возвращения.

© Super.ru

Вскоре после встречи с отцом Гарри отправился на Украину, где дал интервью, в котором он защищал свои мемуары и настаивал на том, что его «совесть чиста».

По словам источника, приближенного к королевской семье: «Мнение дворца ясно — до тех пор, пока Гарри продолжает предавать огласке семейные споры, шансов на возвращение больше нет».

В Киеве Гарри отверг предположения о том, что его мемуары были нападкой на родственников, назвав их «серией исправлений к уже опубликованным историям». Он настаивал, что не «выносил своё грязное бельё на всеобщее обозрение», и утверждал, что «не может быть примирения, пока вы не узнаете правду».

Визит на Украину, во время которого Гарри встретился с раненными бойцами, должен был подчеркнуть его приверженность делу ветеранов. Однако инсайдеры опасаются, что Гарри неправильно расставил свои приоритеты: «Основное внимание следовало уделить другим проблемам, но семейная драма взяла верх. Гарри попал в заголовки газет по совершенно неправильным причинам».

Напомним, что в Сети активно стали появляться слухи о возможном разводе принца Гарри с Меган Маркл, однако накануне супруги вышли в свет вместе, посетив благотворительный вечер.