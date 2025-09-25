Эвакуация с пляжей Сочи. Что происходит в курортном городе

Мэр Прошунин: в Сочи на время ограничили доступ к местным пляжам. Он будет действовать до полудня четверга, 25 сентября. Причина — объявленная накануне угроза безэкипажных катеров (БЭК) в Сочи и «Сириусе». Несмотря на то что её сняли ещё вчера вечером, на пляж попасть не получится. Почему так происходит, далее в материале.

Мэр города Андрей Прошунин вечером в среду, 24 сентября, сообщил в своём телеграм-канале о том, что опасность по БЭК в Сочи и на федеральной территории «Сириус» снята.

Однако он попросил жителей и гостей города не приходить к морю до первой половины дня 25 сентября. На это время власти ограничили доступ к пляжам.

«Оперативные службы должны завершить ночной мониторинг и ещё раз тщательно проверить акваторию при дневном свете. Вопросы безопасности сейчас превыше всего», — написал глава города.

Что происходило в Сочи 24 сентября

В среду жители и гости города могли спокойно попасть на пляж и находиться там. Это длилось, пока их не пришлось эвакуировать.

Такое решение связано с угрозой применения украинских дронов-катеров в акватории Черного моря, сообщил Прошунин.

По его словам, на территории курорта сохраняется штатная обстановка, а эвакуация является мерой предосторожности.

Какая ситуация сейчас

За ночь 25 сентября дежурные средства ПВО уничтожили 45 украинских дронов над Ростовской областью, Краснодарским краем, акваториями Чёрного и Азовского морей, а также Крымом.

Всего с 23:00 до 07:00 перехватили 55 украинских беспилотников, рассказали в Минобороны.

Атака БПЛА по Новороссийску

Этот южный город подвергся атаке украинских беспилотников в разгар дня 24 сентября. Причём дроны атаковали центральную часть города, в районе одной из гостиниц.

В результате погибло два человека, пострадало 11 человек. Повреждены пять жилых домов, в том числе многоквартирные. В одном из них был пожар. Также удар затронул здание гостиницы.