Посещающим Китай россиянам посоветовали брать с собой билеты в Турцию

Эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов в эфире телеканала «Звезда» рассказал, как туристам, побывавшим в Турции, без лишних проблем попасть в Китай. Недавно некоторые отдыхающие, в загранпаспорте которых на границе с Поднебесной обнаруживались турецкие штампы, начали сталкиваться с отказом во въезде в страну.

© ТК «Звезда»

Почему так происходит и как уберечь себя от нежелательных проблем?

Дело в том, что безвизовый режим между Россией и Китаем ввели буквально несколько дней назад, из-за чего некоторые сотрудники паспортного контроля продолжают действовать по старым инструкциям. А в этих инструкциях говорилось, что посещение Турции, Сирии, Ирана, Пакистана, Афганистана и ряда других стран сроком более 28 дней может стать основанием для недопуска человека в страну.

«Не нужно забывать, что у каждого государства есть определённые требования. Несмотря на то, что Китай сейчас у нас безвизовая страна, они очень серьёзно относятся к той документальной базе, с которой мы проезжаем страну в целом. То есть, на эти поездки тоже нужно обращать внимание. Плюс, конечно, нечитаемые штампы. Это тоже такой момент, на который нужно обращать внимание», - объяснил эксперт.

Что за нечитаемые штампы?

Как оказалось, турецкие пограничники печально известны своими нечеткими печатями, из-за которых цифры и буквы в паспортах порой получаются сильно смазанными. Единственным возможным выходом в этой ситуации может являться предъявление авиабилетов, на которых будут четко указаны все необходимые данные. К сожалению, даже этот метод не дает стопроцентных гарантий.

Как же быть?

Что можно посоветовать непосредственно тем туристам, которым нужно въехать в Китай, но у которых до этого была нежелательная поездка более 28 дней? Им может помочь предъявить непосредственные доказательства того, почему они пребывали в этой стране такое долгое время. Причем обычный туризм навряд ли убедит пограничника.

«То есть первое, на что они могут обратить внимание и лояльно отнестись к нам - это учеба. Или, возможно, это была бизнес-поездка, возможно, вы там работаете. То есть вот эти факторы могут повлиять, и тогда мы можем проехать. И всё это должно быть документально подтверждено», - советует Абасов.

Однако самым простым и доступным решение будет завести отдельный загранпаспорт для поездок в Китай. Это поможет избежать и посещения нежелательных стран, и нечитаемых штампов.