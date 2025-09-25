Бугаев: школам дан необходимый план действий при атаках БПЛА

Школам на территории Российской Федерации направили документы и алгоритмы действий при БПЛА-атаках.

Об этом РИА Новости сказал первый замглавы Минпросвещения России Александр Бугаев.

«(Школы — RT.) имеют соответствующие документы и алгоритмы действий», — указал он.

Вечером 21 сентября в результате атаки БПЛА ВСУ на объекты на территории санатория «Форос», а также на здание школы три человека погибли, 16 получили ранения.

Всего после атаки БПЛА ВСУ в Форосе госпитализированы 12 пострадавших, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.