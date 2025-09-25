25 сентября: какой праздник отмечают в России и мире

25 сентября в России — День памяти полководца Багратиона, в мире празднуют День фармацевта и День легких. Православные верующие отмечают Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы и День памяти Автонома, епископа Италийского. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 25 сентября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

Дeнь пaмяти Петра Бaгpaтиoнa

Петр Багратион сыграл важную роль в победе русских войск над Наполеоном. В разгар Бородинского сражения он лично возглавлял контратаку второй гренадерской дивизии, в бою получил ранение осколком пушечного ядра, которое оказалось роковым.

День памяти одного из лучших полководцев в истории Российской империи приурочен к годовщине со дня его кончины и 185-летию со дня перенесения праха Багратиона на Бородинское поле.

Праздники в мире

Всемирный день фармацевта

Дата праздника приурочена к образованию Международной фармацевтической федерации в 1912 году.

Специалисты с фармацевтическим образованием занимаются разработкой лекарственных средств, а также ведут научно-исследовательскую деятельность. Кроме того, они на всех этапах сопровождают новые препараты: от испытаний в лаборатории до внедрения их в медицинскую практику.

Всемирный день легких

Идея Всемирного дня легких впервые Киото в 2016 году. Цель этого Дня — напомнить о том, как важно следить за здоровьем легких и вовремя диагностировать заболевания этого органа.

В настоящее время заболевания легких занимают 6-е место среди причин высокой смертности по всему миру. Отсутствие своевременного лечения может привести к инвалидности и ранней потере трудоспособности.

Какие еще праздники отмечают в мире 25 сентября

Всемирный день мечты; День Вооруженных сил в Мозамбике; День комиксов в США; День лобстера в США.

Какой церковный праздник 25 сентября

День памяти священномученика Автонома Италийского

Автоном Италии. Когда начались гонения на христиан (III-IV века нашей эры), он переехал в Вифинию, где продолжил апостольское служение. Вскоре Автоном устроил для новообращенных христиан церковь и посетил с проповедью окрестные города.

Однажды крещеные им язычники разрушили капище, в отместку идолопоклонники напали на храм, где служил Автоном. Святого истязали и лишили жизни, обагрив его кровью алтарь. Позже его тело извлекли из-под груды камней и похоронили. Через много лет мощи Автонома были найдены нетленными.

Какие еще церковные праздники отмечают 25 сентября

Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы; День памяти преподобного Афанасия Высоцкого; День памяти преподобного Вассиана Тиксненского; День памяти священномученика Иулиана Галантийского; День памяти священномученика Феодора Александрийского; День памяти священномученика Корнута Никомидийского.

Приметы на 25 сентября

Деревья к этому дню стоят без листвы — зима будет ранняя; Гром 25 сентября — к теплой осени; Сильный дождь с утра — к долгой зиме; Солнце в этот день предвещает тепло до конца недели.

Кто родился 25 сентября

Американский актер и продюсер стал широко известен благодаря роли в сериале «Улицы Сан-Франциско». Однако, по мнению критиков, самые выдающиеся роли Дуглас Шэрон Стоун.

Советский и российский актер, кинорежиссер и сценарист вошел в историю кино, как создатель оскароносной драмы «Война и мир». Также в числе его работ фильмы, посвященные Великой Отечественной войне: «Судьба человека», «Они сражались за родину» и экранизация романа-эпопеи «Тихий Дон». В 1952 году Сергей Бондарчук был удостоен звания народного артиста СССР.

Кто еще родился 25 сентября

Уилл Смит (57 лет) — американский актер и хип-хоп исполнитель; Кэтрин Зета-Джонс (56 лет) — британская актриса; Педро Альмодовар (76 лет) — испанский кинорежиссер; Лидия Федосеева-Шукшина (87 лет) — советская и российская актриса; Дмитрий Шостакович (1906-1975) — советский композитор, пианист и педагог.