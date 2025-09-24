Умерла известная советская актриса Нина Дони

23 сентября скончалась Нина Дони, советская молдавская актриса театра, ТВ и кино.

Дони снималась с начала 1960-х, в списке ее экранных работ более двух десятков пунктов: "Человек идет за солнцем", "Ждите нас на рассвете", "Будь счастлива, Юлия!", "Вам телеграмма…", "Кто войдет в последний вагон", "Радости земные".

Дони родилась 9 мая 1936 года. В 1960-м окончила театральное училище имени Щукина, его молдавскую студию. С того же года - актриса Молдавского театра "Лучафэрул". На сцене играла в том числе в "Вестсайдской истории".

В 1987-м была награждена медалью "Ветеран труда".

Об уходе Дони сообщили СМИ республики.