Власти Сочи ограничили доступ к пляжам

Жители Сочи и туристы не смогут попасть на городские пляжи до конца первой половины дня четверга, 25 сентября, на фоне угрозы со стороны украинских безэкипажных катеров, рассказал в Telegram-канале мэр Андрей Прошунин.

В среду, 24 сентября, ВСУ предприняли массовую атаку на Туапсе и Новороссийск, в ней были задействованы как БПЛА, так и морские дроны. Власти региона на фоне атаки призвали жителей покинуть пляжи, запретили выход в море любых плавсредств.

«Опасность по БЭК в Сочи и ФТ «Сириус» снята, но я прошу жителей и гостей курорта не терять бдительности и воздержаться от нахождения у береговой полосы сегодня и завтра в первой половине дня. На это время мы ограничим доступ к пляжам», — разъяснил Прошунин.

По его словам, представители оперативных служб должны завершить ночной мониторинг и ещё раз тщательно проверить акваторию при дневном свете. Он добавил, что «вопросы безопасности сейчас превыше всего».

Ранее заместитель губернатора по социальному блоку Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что в результате атак БПЛА в Новороссийске и Туапсе пострадали 16 человек.