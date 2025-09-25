Ветераны СВО получат право брать отпуск за свой счет

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, разрешающую участникам СВО брать за свой счет дополнительный отпуск. До 35 суток. Согласия начальства на отдых не потребуется. Такую же льготу получат участники войны в Афганистане и боевых действий в Сирии.

Согласно закону, отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Продолжительность отпуска определяется по соглашению между работодателем и работником. Иными словами, попросить отпуск за свой счет может любой работник. Но не каждого обязаны отпустить. Решать будет начальник. Человеку же придется привести какие-нибудь причины, почему он вдруг запросился на волю и просит коллег какое-то время обойтись без него.

При этом, как рассказал "РГ" заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов, в Трудовом кодексе перечислены льготные категории граждан, а также ситуации, когда работодатель обязан предоставить сотруднику отпуск. Например, работникам в случаях рождения ребенка или регистрации брака работодатель обязан предоставить по их просьбе отпуск до пяти дней.

"В обычных же ситуациях вопрос, идти ли навстречу работнику, остается на усмотрение руководства", - подчеркнул Игорь Черепанов.

В случае принятия предложенной инициативы, по словам заместителя председателя правления АЮР, участники специальной операции получат право взять отпуск за свой счет, никаких дополнительных причин им приводить не придется, работодатель будет обязан удовлетворить их просьбу.