Басилашвили заявил, что больше не выйдет на сцену с Фрейндлих

Народный артист СССР Олег Басилашвили заявил, что больше не будет выступать на сцене Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова, где он играл в спектакле «Лето одного года». Об этом он сообщил в интервью для News.ru.

В этом сезоне пьеса была исключена из репертуара. Его партнерша по спектаклю, актриса Алиса Фрейндлих, по его словам, первой отказалась от своей роли.

— Спектакли, в которых я был занят в БДТ, сняты в этом году с репертуара. Больше играть не буду, — пояснил Басилашвили.

В настоящее время актер проводит большую часть времени в Репино, недалеко от Санкт-Петербурга. По словам артиста, его не волнует, что происходит в общественной жизни.

— От общественной жизни я отошел, живу с семьей за городом. Все, что происходит в публичном пространстве, меня не интересует, — приводят его слова в материале.

Спектакль «Лето одного года» впервые был представлен на сцене БДТ в 2010 году. Он основан на известной пьесе американского драматурга Эрнеста Томпсона «На Золотом озере». Басилашвили и Фрейндлих исполняли роли Нормана и Этель Тэйер. Народный артист проработал в БДТ 66 лет.

Зимой в СМИ появилась информация о плохом самочувствии актрисы Алисы Фрейндлих. Издания утверждали, что ей якобы даже сложно говорить. Однако несмотря на это артистка все равно появилась на сцене БДТ спектакле «Лето одного года». В БДТ он является самым популярным: желание зрителей попасть на спектакль настоль велико, что театру даже пришлось завести лист ожидания и ввести именные билеты.