Священник рассказал, можно ли кремировать православных христиан

Русская Православная Церковь (РПЦ) разъяснила, что кремация не является запретной практикой для православных верующих. Этот вопрос особенно актуален в последние годы для православных христиан, потому что проблемы с местами на кладбищах становятся все более острыми. «Вечерняя Москва» узнала у священника Филиппа Ильяшенко, можно ли кремировать умерших православных христиан и как хранить их прах.

По его словам, традиционное погребение умершего в земле не является обязательным условием похорон православных христиан.

— Есть такая вещь, как канон или установленная норма, а также есть традиция — некая норма, которая сложилась со временем. Соответственно, канона, который указывал бы, что погребение православных христиан должно быть исключительно в землю, не существует, — говорит он.

Эксперт напомнил, что, например, Иисус Христос был похоронен совершенно другим способом.

— Важно помнить, что Господа Иисуса Христа, сняв с креста, похоронили в пещере, как это было традиционно принято в древнем Израиле. Если следовать этой логике, то получается, что всех покойников нужно хоронить в пещерах. Но в Израиле хоронили умерших таким способом, потому что там каменистый природный ландшафт и мало земли, — сказал Ильяшенко.

Священник объяснил, что православные христиане сами могут завещать способ своего погребения, также этот выбор могут за них сделать родственники или другие лица, которые устраивают похороны. В том числе, православие не запрещает кремацию верующих.

— Согласно нашей русской православной традиции, людей принято хоронить в гробу, закапывая в землю. Однако православие не запрещает кремацию, православные христиане сами могут выбирать доступные способы погребения умерших. Напомню, что кремация обрела популярность еще в советское время, чтобы сократить количество погребений и разрушить сложившиеся традиции христианской жизни, — рассказал собеседник «ВМ».

Тем не менее, специалист подчеркнул, что перед кремацией тело православного христианина должно быть отпето в церкви, если он не ушел из жизни добровольно.

— Если православного христианина решили кремировать после смерти, то все равно нужно сначала привести его тело в храм и отпеть. Решение о дальнейшем способе погребения принимают родственники и распорядители похорон. В том числе, если тело кремировано, близкие должны решать, где будет храниться прах покойного, — заключил Ильяшенко.

