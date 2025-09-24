Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с Рамблером прокомментировала результаты исследования ВЦИОМ, согласно которым в России стали больше ругаться матом.

Ранее исследование ВЦИОМ показало, что большинство россиян (71%) позволяют себе выражаться нецензурно. При этом 34% используют мат каждый день, хотя еще в 2008 году ежедневно матерились 20%. Участники опроса признали, что прибегать к ненормативной лексике стали чаще, чем раньше, но стараются бороться с этим.

Не уверена, что результаты данного исследования достоверны на сто процентов. Тут важно, где оно проводилось - в Москве или в регионах, важно, какие слои населения принимали в нем участие. При этом можно отметить, что раньше люди действительно реже позволяли себе нецензурные выражения на публике. Кроме того, сейчас их все чаще используют молодые девушки. Раньше от них я слышала намного меньше мата, чем сейчас. Это было просто неприлично. Но, видимо, сейчас ситуация изменилась. Светлана Журова Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ

В России ранее были приняты законы, ограничивающие использование нецензурной лексики в общественных местах, а также в определенных сферах, таких как СМИ, кино, реклама, напомнила Журова.

«При этом не очень понятно, кто и как должен ограничивать использование мата в повседневном общении. Тут вопрос к семье, к родителям», - сказала она.

