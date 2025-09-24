Здоровье важнее лайков: как медиа помогает отличать факты от лженауки

Шеф-редактор вертикали «Здоровье» портала «Рамблер» рассказала, о вызовах, с которыми сталкиваются журналисты, освещающие медицинские темы в эпоху информационного шума

24 сентября 2025 года прошла конференция «КО-ЛАБ», в которой приняла участие шеф-редактор вертикали «Здоровье» портала «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) Александра Яковлева. Сессия «Чуть сложнее, чем лайки и репосты: почему в вопросах здоровья так важна доказательная база» была посвящена поиску ответа на главный вопрос: как обычному человеку отделять проверенную информацию, касающуюся здоровья, от опасных утверждений.

Эксперты обсудили, как различать научные подходы от псевдонаучных и почему важно доверять именно проверенным данным, а не ярким обещаниям из рекламных кампаний и социальных сетей. Участники дискуссии отметили, что современный рынок здоровья перенасыщен модными диетами, биологически активными добавками и сомнительными методами лечения, которые не имеют достаточной доказательной базы. Особое внимание было уделено рискам для здоровья, которые могут возникнуть при увлечении подобными трендами, а также роли критического мышления при выборе стратегии заботы о себе.

Александра Яковлева, шеф-редактор вертикали «Здоровье» портала «Рамблер»:

«Сегодня, когда каждый второй пост в социальных сетях обещает “чудо-результаты” от БАДов или модных диет, особенно важно помнить: здоровье — это не про лайки и репосты, а про доказательные данные и ответственность. Наша задача как медиа — помогать людям ориентироваться в потоке информации и показывать, что опираться нужно на проверенные источники и реальную науку».

Модератором сессии выступил врач-кардиолог и научный журналист Константин Иванов. Среди участников были признанные эксперты в области медицины, биологии и развития медицинских организаций: основатель и генеральный дирекор сети лабораторий ДНКОМ Андрей Исаев; главный врач центра превентивной медицины «Медфрендс», врач-терапевт, сомнолог, анестезиолог-реаниматолог Михаил Мурзов.

«КО-ЛАБ» — это конференция, где широкая аудитория встречается с сообществом медицинских экспертов. Мероприятие объединяет врачей лидеров мнений и производителей новейших разработок в сферах wellness, beauty и anti-age-технологий.