В аэропорту Сочи приостановили полеты
В среду в аэропорту Сочи ввели временные ограничения, сообщают в телеграм-канале Росавиации.
Согласно сообщению ведомства, в аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов 24 сентября.
Эти ограничения, уточняется в публикации, необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в качестве превентивной меры из-за массированной атаки БПЛА на Краснодарский край в Сочи стали эвакуировать людей с пляжей.