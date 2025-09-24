В аэропорту Сочи приостановили полеты

В среду в аэропорту Сочи ввели временные ограничения, сообщают в телеграм-канале Росавиации.

Согласно сообщению ведомства, в аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов 24 сентября.

Эти ограничения, уточняется в публикации, необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в качестве превентивной меры из-за массированной атаки БПЛА на Краснодарский край в Сочи стали эвакуировать людей с пляжей.