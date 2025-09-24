Известного российского блогера не пустили в Грузию из России

Патрик Ланкастер, известный блогер американского происхождения, пожаловался, что его не пустили в Грузию из России через сухопутную границу. Об этом пишет РИА Новости.

© Соцсети

Ланкастер приехал в Россию из США, получил гражданство РФ, женился. Специализируется на освещении в соцсетях событий в Донбассе и всем постсоветском пространстве.

«Только что мне отказали во въезде в Грузию. Официально. Мы [вместе с супругой Надеждой] ждали четыре часа их решения, но нам отказали. Никакой причины не сообщили, но ясно, что это нарушение свободы слова и печати. Мне было отказано во въезде из-за моей работы журналиста», — отметил блогер.

По его словам, он вместе с женой, которая помогает ему в подготовке репортажей, намеревался сделать материалы о событиях в Грузии и Армении.

«Мы планировали увидеть ситуацию в Тбилиси и возможно, сделать репортаж. Потом собирались в Армению. Про Надю они сказали, что она может въезжать, но она без меня не поедет», — уточнил Ланкастер.

По данным агентства, в Грузии 4 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления. Среди кандидатов — представители оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».