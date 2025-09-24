Россиян ждет 12 выходных подряд

Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год. Председатель кабмина Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2026 году.

© Madhourse/iStock.com

"В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно", - говорится в сообщении.

Таким образом, в частности, новогодние праздники продлятся 12 дней - с 31 декабря по 11 января.

Последний день 2026 года - 31 декабря - будет нерабочим. Это следует из подписанного постановления правительства.

В 2025 году россияне также будут отдыхать 31 декабря.

Нерабочие дни на майские праздники в 2026 году продлятся с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.