МВД назвало главные признаки мошенничества в мессенджерах

Использование герба, а также идентификатора с аббревиатурой ведомства в мессенджере может указывать на мошенников. Об этом в среду, 24 сентября, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

— Использование герба и идентификатора с аббревиатурой ведомства в мессенджере само по себе свидетельствует о мошенничестве, — уточнили там.

По их словам, официальные инстанции не могут позволить себе такого общения с гражданами.

— Важно помнить, что банки, государственные органы или крупные компании никогда не используют мессенджеры для решения важных вопросов, уведомления о блокировках или проблемах с аккаунтами, — добавили в публикации.

Недавно аферисты придумали новый способ обмана россиян — преступники обзванивают жертв под видом курьеров, чтобы выманить у них банковские коды. Код в данном случае выступает в качестве одноразового пароля от банковского приложения.

До этого эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская рассказала, что любой вызов с номера, который начинается не с кода +7, может быть мошенническим.