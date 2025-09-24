Кинолог отреагировал на идею запретить россиянам вход с собаками в магазины, аптеки и кафе

Кинолог Константин Карапетьянц в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение о введении в России полного запрета на вход с собаками в общественные места.

Депутаты Госдумы ранее выступили с инициативой запретить посещение с собаками магазинов, заведений общепита, медицинских и образовательных организаций, а также учреждений культуры. Исключение предполагается сделать только для собак-поводырей.

Людей с собаками и сейчас не особо пускают в образовательные и медицинские учреждения. При этом в некоторых магазинах можно увидеть таблички, разрешающие вход с собаками, чей рост в холке не превышает 40 см. Но, если честно, я не вижу необходимости таскать с собой собаку в какие-то заведения. Неужели ее нельзя оставить на какое-то время, чтобы пойти и решить свои вопросы в том или ином учреждении, в том или ином магазине? Тут важно отметить, что не каждая собака ведет себя адекватно в новой для себя ситуации. Есть собаки, которые не были правильно воспитаны своими владельцами. И они могут повести себя неадекватно в случае возникновения провоцирующей ситуации. Поэтому тут возникает вопрос о том, зачем владельцам собак, самим животным и окружающим их людям нужны подобные неприятности? Константин Карапетьянц Ректор Первого профессионального кинологического института

Эксперт поддержал введение запрета на вход с животными в общественные места.

«В ведении подобных ограничений нет ничего плохого. Об ущемлении прав владельцев или об ущемлении прав самих животных речи тут не идет… Есть места, куда необходимо пускать людей с собаками, такие как специальные кафе для владельцев собак, ветеринарные клиники или зоомагазины, где владельцы могут примерить снаряжение для своих питомцев. Все это останется. Поэтому в случае введения запрета на вход с животными в общественные места меня как владельца собаки это не расстроит», - сказал кинолог.

Карапетьянц подчеркнул, что оставление собаки одной у входа в здание может привести к конфликтным ситуациям, а также вызвать стресс у питомца.

«Поэтому я выступаю против того, чтобы собак оставляли на привязи у входа в какое-либо учреждение. Помимо плохо ведущих себя собак, у нас есть достаточно большое количество неадекватных людей, которые не понимают, как вести себя с животным. Человек может подойти к собаке и пнуть ее, заорать на нее, спровоцировав животное на реакцию. Зачем это нужно? Если владелец думает, что доставляет удовольствие своей собаке, когда все время таскает ее за собой, то это большая ошибка. Когда собака ждет хозяина на привязи, гадая, вернется он к ней или нет, и даже когда она оказывается с хозяином в шумном магазине в наморднике – это стресс для животного. Поэтому в таких ситуациях возникает определенная опасность», - заключил эксперт.

Ранее в Госдуме предложили ввести лимиты на количество домашних животных в квартирах.