Панкратов-Черный вышел на связь после сообщений о госпитализации

Актер Александр Панкратов-Черный вышел на связь после сообщений о его экстренной госпитализации. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Артист записал видеообращение, в котором попросил поклонников не верить информации в СМИ о его состоянии.

«Все это чепуха. Бред полный», — заявил актер.

По данным Mash, 12 октября Панкратов-Черный вернется на сцену и выступит со спектаклем в Белоруссии.

23 сентября сообщалось, что Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован. Уточнялось, что он пропустил как минимум два спектакля из-за проблем со здоровьем — артист должен был играть в постановке «Женихи» в Тюмени в понедельник, 22 сентября, и в Кургане во вторник, 23 сентября. По данным источника, врачи диагностировали у актера рак легких два месяца назад, когда лечили хронический бронхит.