Треть россиян ругаются матом ежедневно

Большинство россиян (71%) позволяют себе выражаться нецензурно. При этом 34% используют мат каждый день, хотя еще в 2008 году ежедневно матерились 20%. Таковы итоги опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

Участники опроса признали, что прибегать к ненормативной лексике стали чаще, чем раньше, но стараются бороться с этим. При этом 65% негативно относятся к использованию мата в Сети, 28% - нейтрально, 3% - положительно. А законопроект о маскировке матерного контента в интернете находит общественную поддержку у 71% участников исследования.

По мнению заместителя председателя Научного совета АЦ ВЦИОМ Степана Львова, мат играет роль своеобразного "языкового костыля".

"Такая привычка снижает коммуникативную сложность, ограничивает сферу экспрессии, подталкивая нас к простоте, что, как известно, "хуже воровства". А это в долгосрочной перспективе может привести общество к проигрышу в культурном, интеллектуальном и социальном капитале", - пояснил Львов.

Правда, он признает, что мат для многих является приемом эмоциональной разрядки, способом выразить протест против некоторых устоев или поведения других людей. Поэтому только запретительными мерами добиться успеха в борьбе с нецензурной лексикой не получится, уверен эксперт.

Как полагают социологи, культурные барьеры (например, формирование образа мата как непрестижного явления) могут оказать более сильное, пусть и не быстрое, влияние, чем простые административные ограничения.