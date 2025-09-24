Варнава и Мамаева: врачи бьют тревогу из-за тренда на худобу

Жительницы России начинают подражать тренду на худобу среди звезд, в числе которых артистка Екатерина Варнава и блогер Алана Мамаева, что вызывает тревогу у врачей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По словам психотерапевтов, расстройство пищевого поведения часто возникает из-за пропаганды нереалистичных стандартов красоты. В частности, желание быть на них похожими сейчас вызывают худые знаменитости с длинными ногами, публикующие свои фотографии в соцсетях.

«Так, недавно на публике появилась экстремально худая звезда сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз. В России в погоне за нездоровым трендом фанаты заметили актрису Екатерину Варнаву, блогера Алану Мамаеву и жену певца Влада Соколовского», - отмечает канал.

Врачи обратили внимание, что обычные девушки смотрят на фото звезд и начинают считать себя толстыми даже при нормальном весе, это приводит к отказу от еды. При этом последствия расстройства пищевого поведения крайне серьезны: физическое истощение, сбои в работе желудка и сердца, гормональные нарушения, а также депрессия и тревожность.

Ранее актриса Рената Литвинова призналась, что следует строгой системе питания. А интернет-пользователи сочли, что у эмигрировавшей из России Ренаты Литвиновой не совсем здоровый вид и она выглядит слишком худой и изможденной.