Прошло прощание с российским актером и певцом Владимиром Вальвачевым

Сегодня, 24 сентября, в Новосибирске состоялось прощание с Владимиром Вальвачёвым, советским и российским певцом и актером музыкального театра. Об этом сообщили коллеги заслуженного артиста РФ.

© Российская Газета

Вальвачёв ушел из жизни 22-го.

В Новосибирском музтеатре отметили: уход актера - невосполнимая утрата для его коллег и многочисленных поклонников. Там подчеркнули, что Владимир Михайлович был не только талантливым артистом, но и замечательным человеком, чутким и отзывчивым, верным другом.

Причина его смерти не называется.

В труппу Новосибирского музыкального театра (тогда - театра музкомедии) Вальвачев влился в 1982-м, окончив Новосибирскую государственную консерваторию имени Глинки. За карьеру сыграл на сцене десятки ролей.