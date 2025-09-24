Смотрящего на затопленную колокольню Калязина кота назовут Васькой

Жители Калязина проголосовали за имя скульптурного кота, установленного на городской набережной.

© Российская Газета

Скульптура "Калязинский кот" была установлена на набережной города - общественной территории, излюбленном месте прогулок местных жителей и туристов. С берега хорошо видно одну из главных достопримечательностей Калязина - колокольню, вырастающую из воды.

Таким образом калязинские власти иллюстрировали городскую легенду. Она гласит, что после затопления части города при строительстве Угличской ГЭС место жительства потеряли не только люди, но и кошки, которые по привычке приходили на берег Волги и смотрели туда, где были их дома.

Сейчас изображение кошек стало самым распространенным мотивом в калязинской сувенирной продукции. Инициативная группа предложила установить на берегу скульптуру кота. Проект прошел отбор и получил поддержку из местного и областного бюджета.

На днях бронзовая скульптура, отлитая в Московской области, была установлена на набережной Калязина. Кот с грустью смотрит туда, где был его дом, - в сторону затопленной части города, на колокольню. Имя коту выбирали в ходе открытого голосования.

Как рассказали в калязинской администрации, из имен, предложенных пользователями соцсетей, были выбраны четыре наиболее частых варианта, которые выставили на голосование. В итоге с большим отрывом победило самое распространенное кошачье имя Васька. В ближайшее время оно будет нанесено на специальную табличку рядом со скульптурой.