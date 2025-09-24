Юрий Быков о пережитом в 90-е: «Бандиты поставили на «счетчик»

Режиссер Юрий Быков назвал 1990-е годы временем контрастов и социальных потрясений. Своим мнением создатель «Лихих» поделился на подкасте «Джентльмены предпочитают».

«Было ярко, весело и страшно. И мне кажется, что в это время неожиданно образовалась невероятная дыра, [поскольку], в СССР, при всех плюсах и минусах, была человекоориентированная система координат. А потом вдруг раз… В какой-то момент не то, чтобы колбасы не было, все думали, что Москвы нет. Я помню, что такое щи без мяса...» — отметил Быков.

Режиссер рассказал, как смотрел с матерью передачу «Городок», где была шутка про котлеты «не дока, а тока хлеб». Мать тогда начала смеяться, потому что семья действительно всю неделю только хлеб и ела.

«Было яркое время смелых, нагловатых и даже хамоватых, но умеющих брать. Кто умнее — тот и прав, кто сильнее — тот и прав, кто хитрее — тот и прав. Но большинство людей не такие. Слабый человек оказался никому не нужен», — заявил он.

В 90-е годы, считает Быков, общество словно вернулось в первобытно-общинный строй. Однажды, когда он с матерью выходил из подъезда, то им навстречу шел пожилой сторож, возвращавшийся с работы. Мужчина случайно прислонился к чьему-то «мерседесу», и местные бандиты поставили его на «счетчик». Через два дня, когда мужчина не смог расплатиться, его жестоко избили.