Старина Джо распускал руки: почему экс-помощница Байдена стала гражданкой России

Президент России Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство американке Таре Рид, которая была помощницей бывшего президента США Джо Байдена в сенате. «Вечерняя Москва» узнала подробности.

Сейчас Тара — сотрудница холдинга Russia Today. В интервью своему изданию она заявила, что переезд в Россию был для нее вынужденным шагом.

— Но потом я так в нее влюбилась, что теперь хочу остаться. Поэтому я подала заявление на получение российского гражданства. По прибытии мне нужно было искать политическое убежище, и оно было у меня эти два года до предоставления гражданства, — рассказала женщина.

Старина Джо распускал руки

Тара пришла работать в сенате в 1992 году. По ее словам, она восхищалась Джо Байденом, который был на тот момент сенатором от штата Делавэр. Политик выступал за защиту прав женщин, что вдохновляло Тару.

Тем не менее спустя год с небольшим она уволилась с должности помощника Байдена. Истинные мотивы поступка всплыли через много лет. В 2019 году женщина обвинила политика в домогательствах, заявив, что Байден ненадлежащим образом касался ее. По утверждениям женщины, другие ее коллеги также испытывали дискомфорт из-за чрезмерной тактильности сенатора, который нередко обнимал, целовал и трогал своих помощниц.

Команда Джо Байдена и сам он категорически отвергли обвинения Тары, назвав их ложными. По словам женщины, она получала множество угроз со стороны американских властей, что и привело к переезду в нашу страну.

Родина не простила

Вспоминается история американского программиста и спецагента Эдварда Сноудена. В 2013 году он передал СМИ информацию, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру. Сноудену заочно были предъявлены обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Сначала он бежал в Гонконг, затем — в Россию. Ему предоставляли временное убежище и вид на жительство. В 2022 году Владимир Путин дал Сноудену российское гражданство.

Дали убежище

Не ужился на Западе и известный французский журналист Адриан Боке. Он освещал спецоперацию на Украине, ездил на Донбасс с гуманитарной миссией. В сентябре 2022 года француз подвергся нападению в Стамбуле, которое, по его мнению, было организовано Службой безопасности Украины. Российские власти предоставили Адриану убежище. В феврале 2023 года журналист стал гражданином РФ.

