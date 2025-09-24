Доктор Мясников назвал всегда удивлявшую его особенность США

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» особенность США, которая его всегда удивляла. В выпуске, доступном на платформе «Смотрим», он уточнил, что речь идет об отношении американцев к отказам.

«Это меня всегда в Америке удивляло, когда я приехал работать. Вот там нет — это "нет". Он говорит no, значит no. "Нет". Вот ты можешь себе голову об стенку разбить тебе лоб перевяжут, помощь окажут, но "нет" — это "нет"», — заявил Мясников.

Он добавил, что так и не смог привыкнуть к этой особенности американцев, и добавил, что в России, по его мнению, отказ воспринимается как приглашение к разговору.

«У нас в России строгость законов всегда искупалась необязательностью их исполнения», — также сказал доктор.

