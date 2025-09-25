Владимир Легойда: главное в жизни мужчины — отцовство

«Ответственность за семью» играет ключевую роль в формировании личности.

Об этом глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Когда говорят, что главное в жизни женщины — это материнство, я готов с этой фразой согласиться при условии, что мы скажем, что главное в жизни мужчины — это отцовство, потому что отцовство меняет человека. Собственно, а что делает мужчину мужчиной? Появление ответственности за семью. Собственно, основная ответственность, особенно в современном мире, где женщина вполне может себя обеспечивать и без тебя, это появление детей, которые сразу превращают вас, собственно, в семью. Поэтому, конечно, здесь каких-то таких суждений категоричных и жёстких, наверное, с одной стороны, быть не должно».

Ранее Легойда назвал детоцентризм «опасным явлением». Родители не должны выполнять каждую прихоть ребёнка и «прислуживать» ему.