На форуме «Дело в людях: пространство устойчивых решений» рассказали о ESG-принципах

В Москве в ходе форума «Дело в людях: пространство устойчивых решений» состоялось заседание комитета по устойчивому развитию и ESG Ассоциации менеджеров. Эксперты из российских компаний обсудили необходимость интеграции ESG-принципов в стратегии развития бизнеса и актуальность включения последних трендов в систему планирования предприятий.

© служба внешних коммуникаций ДОМ.РФ

Так, директор центра устойчивого развития Школы управления «Сколково» Елена Дубовицкая, выступившая модератором сессии, обозначила основные тренды развития практики устойчивого развития.

«2024-2025 годы — это определенная веха в практике устойчивого развития российских компаний, поскольку многие из крупных игроков бизнеса и лидеров рынка сейчас переходят на следующий этап стратегического планирования, уже до 2028-2030 годы. Стратегии становятся более точными и прагматичными с точки зрения показателей», — отметила она.

Руководитель проектов по устойчивому развитию компании Х5 Полина Асоскова поделилась опытом обновления стратегии.

«Обновленная стратегия компании рассчитана на период с 2026 по 2028 годы. Она опирается на те же направления, но актуализируется на основе концепции двойной существенности. Это значит, что будет проводиться оценка воздействия компании с двух сторон: как она влияет на климат, права человека и другие ESG-факторы, а также как эти факторы влияют на финансовые результаты организации», — рассказала Асоскова.

Директор по устойчивому развитию Лемана ПРО Анна Боброва отметила, что в их компании следование ESG-принципам исходит из инициатив сотрудников.

«В нашей стратегии фокус сосредоточен на товарное предложение, цепочку поставок. Особый акцент мы сделали на ответственное происхождение сырья для упаковки и товаров», — сказала Боброва.

Директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ Марина Слуцкая сообщила, что в этом году будет обнародована стратегия компании, частью которой станет направление устойчивого развития.

«Мы сфокусировались на трех пунктах: стандартизация качества жилищного строительства, ответственное ESG-финансирование и трансформация собственной деятельности», — подчеркнула эксперт.

Генеральный директор «Холдинга Аква» Святослав Вильк отметил сложности долгосрочного планирования в текущей экономической ситуации.

«Приходится выбирать: использовать краткосрочный эффект или нацелиться на долгосрочное планирование. Однако часть мероприятий компании сейчас временно приостановлена», — добавил Вильк.

Директор департамента социальных инвестиций и нефинансовой отчетности РУСАЛ Юлия Герцик рассказала о системе оценки территорий присутствия предприятий компании.

«Важный тренд для компании — сохранение населения малых городов и вклад в развитие этих территорий. Поэтому для нас проект устойчивого развития территорий ответственности является одним из самых значимых», — подчеркнула Юлия Герцик.

В завершение встречи участники заявили о необходимости постоянного развития и усовершенствования ESG-стратегий, акцентируя важность долгосрочного планирования.

Информационный партнер мероприятия — Медиахолдинг Rambler&Co.