В России ответили на сообщения об ограничениях шенгена для россиян

Информация о том, что Италия якобы ставит в визы россиянам пометки о запрете на въезд в семь стран Евросоюза, не соответствует действительности. Об этом заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Италия выдает россиянам визы, в которых стоит запрет на въезд в некоторые страны ЕС - Чехию, Данию, Францию, Исландию, Латвию, Эстонию и Литву. Утверждалось, что въехать в эти государства нельзя даже для транзита. Также канал публиковал фотографию подобной визы.

В АТОР назвали новости о новых ограничениях от Италии и об "урезанных" шенгенских визах фейком.

"Эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Также там пояснили, что указанные семь стран ЕС не вводили ограничений для россиян - обладателей действующих биометрических паспортов. Запреты касаются только граждан, у которых загранпаспорта старого образца с пятилетним сроком действия.

В ассоциации указали, что невозможно понять, какой именно загранпаспорт изображен на фото SHOT - нового или старого образца.

В АТОР призвали при планировании поездки доверять только официальным источникам - консульствам стран и аккредитованным визовым центрам.