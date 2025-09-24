Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что перенес операцию на носовой перегородке. Об этом он сообщил в своем новостном обзоре, опубликованном во «ВКонтакте».

По словам Лебедева, речь шла о септопластике — хирургическом вмешательстве, которое проводится внутри носа. Он отметил, что процедура считается достаточно серьезной и выполняется под наркозом.

Блогер добавил, что процесс восстановления оказался быстрым: уже через день после операции он выписался из клиники и отправился в ЮАР.

Ранее дизайнер рассказал, что более 15 лет назад ему удалили желчный пузырь. По его словам, это вторая самая распространенная операция в мире, в ней нет ничего страшного.

До этого Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз. Дочь блогера появилась на свет 12 августа около 10 часов вечера в одном из лучших родильных домов столицы. Дизайнер также присутствовал на родах. Вес новорожденной составил 2050 граммов, а рост — 53 сантиметра. Всего у дизайнера пять дочерей и шесть сыновей от шести разных женщин. Старшему сыну 24 года.