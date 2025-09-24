Лариса Рубальская назвала две причины, почему она не захотела покидать Россию

Поэтесса Лариса Рубальская никогда не задумывалась о том, чтобы покинуть Россию, и, несмотря на то, что часть звезд сейчас уехала за границу, автор хитов продолжает активно выступать на сцене, гастролировать и радовать поклонников. Она назвала причины, почему для нее соответствующее решение было очевидным. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Как заметила Рубальская, много лет назад в Америку уехала сестра ее супруга с семьей, и она уговаривала поэтессу с мужем последовать за ними. При этом собеседница издания подчеркивает, что для нее это было невозможно.

Она объяснила это тем, что она очень любит Москву, и она родилась в этом городе. К тому же, по словам Рубальской в тот период еще были живы ее родители, ее любимый брат, и она ни с кем из них не была готова расставаться.

Тем не менее поэтесса обратила внимание на то, что дело не только в семье и корнях. Она подчеркнула, что для нее важно жить именно в родной стране и чувствовать себя на своем месте. Рубальская добавила, что в любой загранице она спустя две недели сходит с ума и начинает тосковать по Москве.