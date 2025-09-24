Бывший главред «Эха Москвы»* Венедиктов** закрыл юридическое лицо в России

Журналист и бывший главный редактор радио «Эхо Москвы»* Алексей Венедиктов** закрыл свое юридическое лицо в России. Об этом в среду, 24 сентября, сообщили в Telegram-канале Mash.

— Журналист написал заявление в налоговую, чтобы она прекратила действие его ИП. Такая же участь у фирмы Венедиктова** «Иноагент ААВ»*, зарегистрированной в 2022 году, — говорится в публикации.

Организация была открыта с целью издательства книг и журналов. На данный момент, по неподтвержденным данным, Венедиктов** является учредителем компании «ЭМХК».

Журналиста освободили от занимаемой им должности главного редактора «Эха Москвы»* 5 марта 2022 года. Тогда Венедиктов** заявил, что займется развитием своих собственных проектов по истории.

В феврале прошлого года его оштрафовали на 45 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах.

*Организации, выполняющие функции иностранного агента в России.

**Лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ